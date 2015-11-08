美国圣路易斯联储总裁认为开始加息后将围绕后续步伐展开热议

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透圣路易斯11月6日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)开始加息后，内部争论将迅速转向收紧货币政策的合适步伐，在通胀意外上升的情况下，可能会出现一番争论。
周五美国公布非农就业报告意外强劲，美联储12月本就很有可能加息，机率进一步提升。
布拉德称，届时美联储决策者一定会争论如何兑现升息后利率“循序渐进地”上调的承诺，争论的同时，美国通胀率可能上升，失业率低见4%。布拉德支持加息，明年将在美联储议息委员会具有投票权。
“一旦开始加息，争论焦点将立即转向下次什么时候行动？加息速度多快？...‘循序渐进’到底意味着什么？”布拉德称。“这将是热议的问题，直到第二次加息，我们作为政策委员会，围绕循序渐进的意思才会真正具有可信度。”
布拉德称，他预期明年底之前通胀率可超过美联储的2%目标，这或将促使联储较预期更快升息。
这样的争论突显出委员会所面临的挑战。委员会中有像布拉德这样的委员，他们对通胀上升可能反应强烈；而其他委员则认为如果能带来超低失业率和薪资的较快增长，那么即便在一段时期内物价攀升也是值得。
美联储强烈暗示会在12月15-16日政策会议上升息，布拉德称，在9月会议上阻止美联储升息的很多因素，现在看来正在逐渐消失。
布拉德称，对中国经济“硬着陆”的担忧已经减弱，中国经济增长率估计仍有望接近7%，“...目前中国经济硬着陆的可能性并不比今年早些时候更高，”布拉德说道。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 王丽鑫/郑茵)
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