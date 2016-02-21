美国克利夫兰联储总裁乐观看待通胀 预计美联储继续逐步升息

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透佛罗里达萨拉索塔2月19日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周五称，美国通胀数据以及经济整体力道改善，应会促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年继续逐步升息。
“我感觉支持经济的利率路径仍是逐步降低政策宽松度，”她在佛罗里达萨拉索塔发表完讲话后对记者称。
她说，周五稍早公布的正面通胀数据与她的看法一致，她认为通胀率将逐步升向美联储2%的目标，即便通胀率保持在较低水准会比此前预想的时间更长。
她对美国经济的乐观评价与越来越多的美联储决策者看法不同。
梅斯特重申她的观点，即市场波动、低油价和中国经济减速可能损及美国经济，但现在大幅调整对经济前景的看法还“为时尚早”。
“我当前的预期是，美国经济将安渡这波市场动荡及经济数据疲软，经济稳步成长势头将重新站稳脚跟，”她说。
不过梅斯特并指出，鉴于海外经济增长缓慢、美元强势、金融限制增加以及能源业饱受重创，利率将“在一定时间内”保持宽松。
她补充称，消费者支出今年开局“强劲”，低油价将继续予以支撑。
根据对芝加哥商业交易所集团(CME Group)联邦基金利率期货合约的分析，投资者目前预期美联储今年将不会继续加息。
美联储将在3月15-16日召开下次政策会议。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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