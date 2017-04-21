美国今年升息三次仍是良好的预估基准--达拉斯FED总裁柯普朗

路透华盛顿4月20日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，今年美联储仍有可能升息三次，但该央行拥有观望经济如何发展的灵活性。

他在接受彭博电视采访时称，“今年升息三次的预估中值......仍是良好的基准。如果经济发展略微放缓，那么我们的升息次数可以低于三次，如果经济更强劲，那么升息次数可以更多。”(完)