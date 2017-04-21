美国今年升息三次仍是良好的预估基准--达拉斯FED总裁柯普朗

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透华盛顿4月20日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，今年美联储仍有可能升息三次，但该央行拥有观望经济如何发展的灵活性。
他在接受彭博电视采访时称，“今年升息三次的预估中值......仍是良好的基准。如果经济发展略微放缓，那么我们的升息次数可以低于三次，如果经济更强劲，那么升息次数可以更多。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。