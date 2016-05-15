旧金山联储总裁认为前景不错 今年升息两到三次

路透萨克拉门托5月13日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，随着美国经济前景“明显看来不错”，美联储可能将要决定是否在未来几次会议上升息。

“我觉得权衡情况与第一次升息时极为相似...我们得做决定了。我们是想再等等还是现在行动？”威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛(Sacramento Economic Forum)讲话后对记者表示。

今年升息两到三次“明显仍然合理，”他称。

威廉姆斯称，还没有与经济学家同僚讨论下次升息最好是在6月、7月、还是9月进行。

这类讨论通常在美联储会议前一周进行。下次会议时间在6月14-15日。

他称，随着多数就业市场数据显示，美国接近或达到完全就业，预计通胀将在两年后升至美联储的目标2%，“情况明显看来不错”。

他表示，推迟几个月升息，“迫使我们在2017年必须更快行动。”

市场并不这么认为；交易商押注威廉姆斯及其同僚6月可能不会升息，甚至12月之前也不会。

“如果市场理解我们的策略，像我们一样解读数据，那么他们不会对我们的行动感到意外，”威廉姆斯称。“我真的认为，如果市场相信我们会升息，我们不需要为了升息与他们多作解释。”

威廉姆斯称，美联储4万亿美元的资产负债表未来若要削减仍需一段时间。

他表示，一旦开始缩减，美联储或者让证券自然到期，或者以固定速度减少投资组合。两种情况下，都将是有点被动方式，在不引人注意的情况下进行。美联储只会通过短期利率积极设定政策。(完)