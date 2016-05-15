旧金山联储总裁认为前景不错 今年升息两到三次

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透萨克拉门托5月13日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，随着美国经济前景“明显看来不错”，美联储可能将要决定是否在未来几次会议上升息。
“我觉得权衡情况与第一次升息时极为相似...我们得做决定了。我们是想再等等还是现在行动？”威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛(Sacramento Economic Forum)讲话后对记者表示。
今年升息两到三次“明显仍然合理，”他称。
威廉姆斯称，还没有与经济学家同僚讨论下次升息最好是在6月、7月、还是9月进行。
这类讨论通常在美联储会议前一周进行。下次会议时间在6月14-15日。
他称，随着多数就业市场数据显示，美国接近或达到完全就业，预计通胀将在两年后升至美联储的目标2%，“情况明显看来不错”。
他表示，推迟几个月升息，“迫使我们在2017年必须更快行动。”
市场并不这么认为；交易商押注威廉姆斯及其同僚6月可能不会升息，甚至12月之前也不会。
“如果市场理解我们的策略，像我们一样解读数据，那么他们不会对我们的行动感到意外，”威廉姆斯称。“我真的认为，如果市场相信我们会升息，我们不需要为了升息与他们多作解释。”
威廉姆斯称，美联储4万亿美元的资产负债表未来若要削减仍需一段时间。
他表示，一旦开始缩减，美联储或者让证券自然到期，或者以固定速度减少投资组合。两种情况下，都将是有点被动方式，在不引人注意的情况下进行。美联储只会通过短期利率积极设定政策。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。