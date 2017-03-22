美国达拉斯联储总裁预计今年FED升息三次 不急于缩减资产负债表

路透旧金山3月22日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二晚间接受路透采访时称，由于美国接近实现充分就业，且通胀率升向2%，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应再升息两次，并继续致力于逐步削减庞大资产负债表的计划。

但柯普朗在采访中谨慎地强调，在这两点上都不用着急。

“我认为我们正在走向这样一个阶段，即应该开始允许资产负债表逐渐而缓慢地缩减，”柯普朗说。他今年在美联储的政策决议委员会中拥有投票权。“但我认为，要实现这一点，我们很可能有工作要做。”

柯普朗说的“有工作要做”，就是指进一步上调利率。柯普朗支持美联储上周升息的决定，并在周二时表示这个决定将让“国家受益”。

“既然已经这么做了，我觉得我们就享有了一点时间来观察经济的发展状况，”他说。“我打算利用这段时间来评估经济是在如何发展，为作出判断做准备，迎接以后的会议。”

在旧金山联储银行一场晨会后，柯普朗一边吃硬面包圈搭配碳酸饮料，一边重申，只要劳动市场闲置情况继续下滑，且通胀率持续升向美联储的2%目标，他认为今年再升息两次是“合理”的基本设定。

“政策目前仍属宽松，而且我认为宽松对我们是很合宜的，”他称。他表示，如果通胀率短暂升破美联储的2%目标，只要不是持续性的趋势，就不会导致升息步伐加快。

虽然美国目前失业率4.7%，已低于过去被视为反映充分就业的失业率水准，但柯普朗表示，他不认为这会引发过度的物价上行压力。

柯普朗也指出，他很关切特朗普政府料将推出的部分政策，可能导致经济增速放缓或打击消费者支出，这些政策包括移民及贸易政策的修改，以及医疗保险的修改。他与其他美联储官员一直设法想了解，为什么一些最新的消费者支出数据已经显示出一些疲软迹象，他们将继续密切注意这些数据的后续表现。

但他也表示，除非很确定特朗普的新政策将执行，否则他不会把新政策的影响纳入考量，其中包括像是可能提振经济成长的税改措施。

**缩减资产负债表**

美联储上周除了升息之外，还讨论了4.5万亿美元资产负债表的处理方式；该行购债行动旨在透过推低长期借贷成本，以刺激投资与聘雇，而资产负债表此番规模即为多年来的购债行动所积累。

既然经济体质已见改善，联储有意将资产负债表削减至较为正常的规模。到目前为止，美联储主席叶伦对计划细节的说明不多，并表示一切尚未有定论。

柯普朗表示，他认为今年整年都应持续讨论缩表，一旦利率升至略高水平，就该公布缩表计划，之后尽快付诸实行。

他拒绝就时间点应落在何时发表看法，但表示希望利率要高到足以确认在不远的将来不太可能重返零水平的程度。

柯普朗表示，他支持一个不会对金融市场造成“不当影响”的缩表计划。“对我而言，就是渐进的意思；”他并称，缩表行动占抵押贷款支持证券及美债每日交易量的百分比，应维持在“可合理管理”的范围内。(完)