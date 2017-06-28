美国明尼亚波利斯联储总裁质疑为何要急于升息

路透6月27日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，由于通胀偏低且薪资未有大幅上升的迹象，美联储不应该升息。

“急什么啊？”卡什卡利在密西根理工大学的一次活动中问道。他说，无论是薪资还是通胀数据，都未显示任何经济即将过热的迹象，反倒可能说明劳动力市场仍存在闲置状况。

美国联邦储备委员会今年已升息两次，包括本月稍早的那一次，卡什卡利两次都投下反对票。

他不同意美联储主席叶伦的看法，后者称失业率处于16年低位，并预期通胀率必将升向美联储2%的目标。叶伦称美联储需要持续升息，以防止通胀过高。

虽然卡什卡利在6月没能说服其他美联储官员维持利率不变，但他仍在阐明自己的观点。他周二重申了自己的看法：鉴于最近几个月通胀趋弱，“我不明白我们在担心什么。”

“在就业市场仍有闲置、通胀也仍有上升空间的时候，我们为何要给经济降温呢？”他说。“我们没有见到薪资猛涨，也没有看到通胀，说明经济并非处在过热的边缘。”(完)