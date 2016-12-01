美国达拉斯联储总裁支持升息 认同特朗普经济政策

路透11月30日 - 由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美国联邦储备委员会(美联储/FED)的2%目标，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)周三暗示，现在已是适合升息时机。

“我将支持采取行动，撤走一些宽松措施，”柯普朗在准备于纽约发表的讲稿中指出。柯普朗明年将首次在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。他表示，升息应以“渐进且耐心”的方式进行。

美联储下次会议在12月，交易员预计届时升息的机率约90%。

自特朗普意外赢得11月8日美国总统选举以来，股市及美债收益率劲升，因投资人预期将有一些刺激经济措施，如基建支出、减税及减少企业监管。

虽然柯普朗避免提到特朗普，但他似乎支持特朗普的很多政策，暗示这些政策提供了一条摆脱过去八年来低增长模式的途径。

“用于升级老化基础设施的公共投资有可能提高生产率，并帮助提振疲软的需求，”柯普朗称，并称大量公共投资可以来自公私合作模式(PPP)。特朗普曾表示他支持这一模式。

“更广泛地说，也可能考虑税收改革和监管政策调整，从而增强增长和投资的动力，而这最终或许能提高未来的GDP增速，”柯普朗说。

他还说，改善教育以及社会福利改革(例如联邦医疗保险和社会保障)也是促进经济增长的途径。

柯普朗甚至还在一定程度上支持可能是特朗普最具争议的政策之一(至少在经济学家中是这样的)，那就是特朗普要求重新商谈部分贸易协定，从而使美国工人获得更加公平的待遇。柯普朗说，全面的贸易改革，“将为商品和服务流动创造一个更为公平的全球竞争环境。”

柯普朗还利用他的讲话宣传一项特朗普并不支持的经济政策，即通过一项移民政策来帮助增加劳动力数量。若不这么做，美国劳动力数量将因人口老龄化而承压。(完)