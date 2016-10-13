纽约联储总裁杜德利称联储可“温和”撤走刺激货币政策

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约州奥尔巴尼10月12日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，由于美国通胀仍然偏低，且经济扩张情况或可持续五年甚至更久，他认为美联储可以“温和”撤走货币刺激举措。
“我们的经济仍有很多扩张空间，”杜德利此言呼应了主席叶伦上月在美联储维持利率不变之后的讲话。
“通胀仍然略低于我们的目标，而非高出目标，所以我认为可以相当温和地，也就是逐步地撤走货币宽松措施，”杜德利与叶伦站在同一阵线，且对决策拥有永久投票权。
美联储去年12月宣布了近10年来的首度升息后至今按兵不动，因忧心市场震荡及国际情势恐将有损于美国经济。不过，大多数联储决策官员仍预期年底之前将会升息。
“我觉得经济扩张情况可以持续得更久，”杜德利在一企业活动中说，并说美联储今年一直按捺住升息的理由之一，即为美国就业市场仍有“闲置”的劳动力。
他说，美联储意图达成的最佳情境为经济在未来5-10年以温和速度增长，同时失业率维持在5%左右或略低水准，而得以让经济在相当长的时间内持续扩张。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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