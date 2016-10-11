美国芝加哥联储总裁埃文斯称让通胀率超过2%目标有好处

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月11日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该设计货币政策推动通胀率升至2%的目标以上，因为这样做的成本低于过去几十年。
“我认为适当设计货币政策，让通胀极有可能超过目标水准，这么做有好处，”埃文斯在悉尼表示。
“我认为这样做也有助于表明，决策者愿意接受可能伴随着失业进一步下降的较高通胀风险，”他补充道，并提及他的观点：美国经济尚未达到充分就业，与以前的周期相比，目前经济处于前所未见的情况。
埃文斯表示，在目前的环境下，即便通胀超出当前目标水准，程度也会很小，因此，“如果变得有必要，政策方面不必采取太多行动就能把通胀预期降回到2%。”
埃文斯对于美联储喜欢采用的通胀衡量指标回到目标区，曾一再表达关切。当前该指标为1.7%。
埃文斯今年在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，但2017年将具有投票权。不过他目前仍积极参与讨论。
美联储去年12月将利率由近零水准调升后，现仍在考虑再次升息。
尽管埃文斯曾一再提醒，在通胀温和的情况下不要再度升息，但他上周表示，只要任何进一步行动都是因为更明确地看到通胀指标有所改善，那么他对12月升息没有意见。
只要就业增长及通胀都显现更多增强迹象，美联储看来益发有可能会在12月升息。
美联储11月初也将举行政策会议，但由于邻近美国总统选举投票日，所以交易员认为11月会议不会有动作。
上周五公布的非农就业报告显示，9月就业增长放缓，但仍远高于抵销人口增幅所必需的水平，美联储副主席费舍尔形容这些数据“接近”理想状态。
CME Group数据显示，交易员现预计美联储12月升息机率约为70%。(完)
(编译 张涛/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞/戴素萍)
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