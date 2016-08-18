美国圣路易斯联储总裁称不纠结于升息时点 长期仅需升息一次

路透圣路易8月17日 - 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)或许正缓步靠近9月升息的情况下，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德仍然坚持认为，在未来很长一段时间仅需升息一次，而且无需太快。

布拉德周三表示，他不太在意美联储在9月，甚至年底前是否行动、因目前他认为仅需升息一次就可保持低失业率，并让通胀率接近于美联储目标水平。

“我们何时行动并不是很重要，”布拉德说，不过他赞成在见到诸如经济增长反弹之类的“好消息”之后再升息。

“我想你至少会希望看到增长温和反弹，或者有信心反弹即将来临，”他在华盛顿大学参加一场资产管理会议之后对记者说。

布拉德觉得，美联储难以贯彻自己的利率正常化计划令市场感到困惑，这促使他拿出了一套分析政策的新框架，这个框架认为经济将长时间维持当前低增长、低通胀的态势。

在新闻发布会的讲话中布拉德称，现在还没有理由能表明美国已摆脱低增长、低通胀的“状态”，这种情况下的低利率在他所称的“可预见的未来”是适当的，而这个时间可能会是两年半。在这种状态发生变化之前，布拉德称他认为没有理由多次升息，将指标利率从当前的水平提高25个基点，至63个基点。

“与这一政策利率预测相关联的风险很可能偏上档，”布拉德在预先准备好的讲话中称。但他表示，在美国经济因为各种风险转向一条新路径之前，没有理由认为利率应更高。(完)