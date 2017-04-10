美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息

路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。

布拉德在澳洲举办的一场活动发表演讲称，美国特朗普政府的任何财政或税务变革至少在明年之前都不太可能影响到经济前景。同时他还表示，在经济增长提速之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)没有理由进一步提高目标利率。(完)