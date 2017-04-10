美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。
布拉德在澳洲举办的一场活动发表演讲称，美国特朗普政府的任何财政或税务变革至少在明年之前都不太可能影响到经济前景。同时他还表示，在经济增长提速之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)没有理由进一步提高目标利率。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。