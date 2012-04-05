美国地方联储总裁认为第三轮量化宽松的必要性降低

路透旧金山4月4日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示,美国就业市场增强以及通胀率略高於预期,已降低了美国联邦储备理事会(美联储)需要出台第三轮购债计划以提振经济的可能性.

他在旧金山的一个演讲中表示,美联储仍可能需要维持利率在近零水准直至2014年末,以便保持经济的复苏,但也许没必要进一步尝试压低利率.

"要求再次采取货币刺激政策的理由已经不像第一次和第二次实施量化宽松时那麽充分了,"威廉姆斯表示.他在2月时还认为进一步的购债行动很有可能.

"相比于几个月前,我认为美国经济的下行风险减弱了."

威廉姆斯是美联储中最知名的货币政策鸽派立场成员,他此番语气的改变与美联储主席贝南克上周的评论颇为抵触.贝南克对高失业率的关注让投资者相信,他也许正准备推出第三轮量化宽松政策.

但周二公布的美联储3月政策会议记录暗示,由於最近经济增速提高,搁置这种想法的决策者增加.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔等货币政策鹰派人士曾预期,美联储不会再增加公债购买.

今年对美联储货币政策具有投票权的威廉姆斯表示,其乐观观点部分因为欧洲金融动汤的威胁减退.

威廉姆斯称,随着欧洲努力解决其债务问题,尽管未来数年仍面临诸多风险,但欧央行向银行提供流动性的举措已经降低了跨大西洋出现系统性危机的可能性.若出现系统性危机,可能也扼杀美国的经济复苏.

威廉姆斯说,几个月前,美联储决策者还担心失业率下降和消费者支出疲弱之间脱钩问题.但最近公布的支出和生产数据降低了这种差异,支持了经济复苏的观点.

他还强调,尽管美联储可能不提供更多刺激举措,但距离开始撤出支持政策还很远.

"最终随着经济复苏升温,我们会削减证券持有规模,并提高利率目标,"威廉姆斯称."但仍要很长时间."(完)

--编译 郑茵/李爽; 审校 张若琪

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