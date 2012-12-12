美联储扩大刺激举措规模以支持经济增长

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三加大刺激经济的力度,并对经济复苏的步伐表示失望,因美国预算磋商陷于僵局,加剧了前景的不确定性.
美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．
令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字化门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.
美联储指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.
美联储在声明中指出,"委员会仍担忧如果没有充足的政策宽松度,经济成长可能不够强劲,不足以使就业市场状况持续改善."
决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.
在卖短买长操作中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要利用新发行的货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.
(编译 母红; 审校 李军)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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