美联储扩大刺激举措规模以支持经济增长

路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三加大刺激经济的力度,并对经济复苏的步伐表示失望,因美国预算磋商陷于僵局,加剧了前景的不确定性.

美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．

令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字化门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.

美联储指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.

美联储在声明中指出,"委员会仍担忧如果没有充足的政策宽松度,经济成长可能不够强劲,不足以使就业市场状况持续改善."

决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.

在卖短买长操作中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要利用新发行的货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.

(编译 母红; 审校 李军)

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