美联储将保持刺激措施 因美国经济“停滞”

* 美联储称经济增长暂时停滞

* 金融市场压力缓解,企业投资增加

* 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治持反对意见

路透华盛顿1月30日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济增长停滞可能是暂时现象.

美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善".

"近几个月经济活动增长暂停,大部分原因是天气带来的干扰和其他临时因素,"美联储在1月会议政策声明中称.

周三公布的一份报告显示,第四季美国经济意外萎缩,因存货投资放缓且政府支出减少.分析师表示,去年10月底侵袭美国东部沿岸的飓风桑迪亦干扰了经济复苏.

美国自2008年底以来维持隔夜利率在近零水准,并通过买进证券将资产负债规模扩大两倍至约3万亿(兆)美元,旨在拉低较长期借贷成本.

虽然自2007-2009年经济衰退以来的复苏依旧不温不火,但美联储政策委员会相信,在货币政策的持续帮助下,经济将继续保持在复苏的轨道上.

美联储表示,"委员会预计在合适的宽松政策下,经济将小幅增长,失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑."

这比美联储在12月的看法谨慎乐观,当时美联储强调,其"担心"如果没有政策支持,聘用活动不会增强.

"政策简述有变化,显得语气更加肯定."摩根大通分析师Michael Feroli在写给客户的报告中称.

周五数据料将显示,美国1月失业率连续第三个月维持在7.8%.美联储重申,只要通胀率没有超过2.5%的风险,在失业率触及6.5%以前,都将维持隔夜拆款利率逼近零水准.

"这透露出政策持稳的讯息,"法国巴黎银行驻纽约分析师Julia Coronado指出.

总体而言,这份声明大致符合预期;在消息出炉后,美股.SPX,美国公债及美元.DXY几无变动.

**仍期待劳动市场有所回春**

美联储提及,消费支出及企业投资已告回升,房市也进一步好转.美联储也承认欧洲金融情势更为平静,未如12月般警告欧洲构成重大威胁,但还表示下档风险犹存.

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在其首度政策表决中,投票反对美联储继续推动刺激措施,延续了今年不再有投票权的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔的作风,拉克尔去年每回在政策会议上都是投下反对票.

美联储购债计划是为增强经济复苏力量,降低失业率的空前举措之一.当前根据该计划,美联储每月买入400亿美元抵押贷款支持债券(MBS)和450亿美元长期公债.

多数分析师预计今年劳动力市场不会出现美联储期望的那种明显改观,因此美联储会继续购买债券.

即便如此,美联储本月稍早公布的12月会议记录显示,有几名决策者认为到2013年中期就该停止购债计划.

一些美联储官员担心,购债计划带来的好处抵不过不断攀升的成本.

决策者认为两大潜在威胁是,助长资产价格泡沫的风险和损害公债与MBS市场运营的可能性.也有部分决策者担心,美联储最终卖出这些债券时会蒙受亏损,这可能招致不利于其独立性的严重政治后果.(完)

(编译 张涛/王翔琼/龚芳/程琳; 审校 王兴亚/张涛/王丽鑫)

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