美联储祭出大规模购债行动 冀望改善就业并提振经济

* 美联储将每月购买400亿美元抵押支持债券

* 新购债计划是开放的,与就业挂钩

* 美联储称,近零利率至少维持到2015年中

路透华盛顿9月13日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

美联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率,此举大幅提振股市.

一位共和党参议员指责,此举乃11月大选前为现任总统奥巴马助选的政治行动,共和党总统候选人罗姆尼的竞选团队表示,这证实奥巴马的政策失败.

美联储主席伯南克解释称,这一非同寻常的举措旨在改善美国就业市场惨淡的状况.

"就业形势...仍是一个严重关切,"伯南克告诉记者说,"经济似乎仍走在温和复苏的道路上,其增速还没有快到可以大幅拉低失业率的程度."

另一个体现出美联储对经济状况担忧程度的举措是,决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

"如果劳动力市场的前景没有明显改善,委员会将继续购买机构抵押贷款支持证券,实施额外的资产购买,以及合理运用其他的政策工具,直至就业市场在物价稳定的背景下得到改善,"美联储在声明中称.

美联储补充到,"为了支持持续朝就业最大化和物价稳定迈进,委员会预计,在经济复苏增强後,宜在相当长的一段时间里保持高度宽松的货币政策立场."

Pierpont Securities分析师Stephen Stanley表示,美联储将购债与降低美国失业率联系在一起,"基本上是给自己铐上手铐还把钥匙给吞了".

美联储的举措令美股扩大涨幅,标普500指数触及近五年高位.油价上扬,金价触六个月高位,美元普跌.但美国公债价格下跌,因有些投资者担心大规模放宽货币政策或引燃通胀.

"他们无疑加大了力度,"Cabot Money Management投资组合经理William Larkin说."此举引发对通胀前景的担忧,因为如果在如此长的时间里使用如此极端的手段,我最大的疑惑会是,两年後通胀会是什麽情形?"

**推绳子?**

美联储作出该决议之时,正值外界普遍怀疑进一步大举祭出非常规货币政策可能产生的效用.怀疑者中包括共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney).

参议院共和党竞选委员会主席John Cornyn表示,看似美联储正试图在11月6日总统大选前"给经济注入活力",意在帮助奥巴马."看起来具有政治意味,"他说.

伯南克曾经是美国前任共和党总统布什(布希)(George W. Bush)政府的经济顾问,并由布什提名进入美联储.

罗姆尼竞选团队的政策主管Lanhee Chen借用美联储声明指出,是时候转变经济政策了."我们应该创造财富,非不是印钞票,"Chen说.

巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,其将密切关注美联储的宽松货币政策对巴西雷亚尔汇率造成的影响.曼特加曾指责美联储之前的购债计划不公平地令美元走软.

美联储在声明中称,新一轮MBS购买计划将於周五开始,并将维持卖短买长操作(扭转操作,twist operation).

"上述措施,将在年底前令美联储所持较长期证券仓位每月增加约850亿美元,应会对较长期利率构成下压,支持抵押贷款市场,并有助创造更为宽松的整体金融市场环境,"声明称.

美联储官员下调2014年底失业率预估至6.7-7.3%区间,6月预估区间为7.0-7.7%,这反映了他们对新政策路线的乐观态度.不过,官员相信即使到2015年失业率也将高於5.2-6%区间,其认为失业率最终应在该水准稳定下来.

**购债速度放缓**

美联储此前已经购买了2.3万亿美元的公债和房屋抵押贷款相关债券.在前两轮量化宽松期间,美联储的购债规模接近每月1,000亿美元.

Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示,虽然这次购买步伐慢于此前两轮量化宽松,但QE3最终购买规模可能会突破1.4万亿美元.

"如果我们假设此次购债计划会一直延续到失业率降到7%...那麽今天美联储等於是承诺在未来三年时间内每月购入400亿美元MBS,因此最终总购买规模或达到1.44万亿美元,"他说.

联储官员认为,通过购买抵押支持相关证券,美联储希望能够压低抵押贷款利率来扶助楼市,并鼓励抵押贷款支持证券的投资者转向其它资产,从而亦能够压低这些资产的收益率.借贷成本降低应会刺激借贷活动增强,帮助经济成长提速.

美国第二季经济成长降温,环比年率仅温和成长1.7%,预测人士认为目前状况并没有多少改善.

美国8月非农就业岗位增加9.6万个,增速无法跟上失业人口的增长.虽然失业率小跌至8.1%,但这只是由於很多美国人放弃了寻找工作.

最新预估显示,19位美联储政策委员会成员中,有12位认为第一次上调利率的时间应该到2015年.持此观点的委员人数是6月时的两倍.

一位决策者认为,接近零的利率水准应该一直维持到2016年.另有六位则认为应该在从现在开始到2014年底之间的某个时间收紧政策.这彰显出决策小组内观点分歧之大.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔的态度与年内每次FOMC会议上的表态相同,都是持反对立场.(完)

--编译 肖群英/兰秀娟/王兴亚/梁睿雪;审校 张荻/徐文焰/侯向明

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