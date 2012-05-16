美联储仍为新一轮货币刺激措施敞开大门--会议记录

路透5月16日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的4月会议记录显示,美联储决策者仍对新一轮货币刺激措施打开大门,指温和扩张的经济面临下行风险.

美联储4月24-25日会议记录显示,数位联邦公开市场委员会委员"暗示,如果经济失去动能或对预期的下档风险足够大,需要进一步推出刺激政策."

美联储3月会议记录则称,"几位"委员认为可能需要更多刺激措施.

美联储仍然对经济前景较为清醒.与会者称,美国经济"温和扩张",一致认为经济前景与3月会议时基本相似.

会议记录显示,尽管承认就业市场状况最近几个月已改善,但几乎所有委员表示,他们认为失业率居高不下,将逐步降低.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)与会人士还称,全球市场的紧张状况源於欧洲银行业危机和债务危机,以及美国紧缩财政政策可能带来的下行风险.

约半数与会人士认为在至少2014年底前联邦基金利率适合保持在超低水平.一位委员表示,延长卖短买长操作适合.

会议记录还显示,多数FOMC与会人士预计将需五六年的时间弥补失业率缺口,一些人士预计的时间稍短.

约半数委员认为其经济预期面临的风险基本均衡,其余委员几乎都认为存在下档风险.多数FOMC委员看到通胀降至或低於目标;一位委员认为,如果目前的宽松政策在2012年後长时间继续执行,通胀存在上升风险.

会议记录显示,部分委员倾向於在有信心前景和风险已出现重大变化前不调整未来指引;一位委员认为前景指引应更快速地反映经济的发展.

会议记录还显示,所有与会人士预计美联储资产负债表将正常化,与2011年6月FOMC会议上制定的原则相一致.美联储主席伯南克要求沟通小组委员会考虑加强经济预期总结.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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