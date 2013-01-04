美联储对刺激计划副作用的担忧升温

路透华盛顿1月3日 - 即使美国联邦储备委员会(FED,美联储)委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.

美联储周四公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令华尔街感到意外.为因应2007-2009年期间的金融危机和衰退,美联储急剧扩大了资产负债表的规模.

会议记录显示,"几名(委员)认为,,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

投资者注意到会议记录的强硬基调.会议记录公布后,股市下滑,而美元兑欧元扩大涨幅.30年期美国公债收益率(殖利率)触及3.12%,为5月以来的最高位.

"美联储12月货币政策会议记录表明,央行内部对资产购买计划(量化宽松)长期影响的担心程度有些让人感到意外."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

不过,在可预见的未来,美联储可能仍将继续购买资产.美联储在12月宣布每月购买400亿美元抵押证券和450亿美元公债.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)中,几位有投票权的委员认为,资产购买计划应该持续到2013年底左右.其他一些委员强调,需要进一步推出大规模刺激举措,但并未具体说明计划的规模或时间框架.

美联储官员普遍认同,如果没有货币当局的进一步刺激,就业市场前景不可能改善.

**对量化宽松"神经紧张"**

美国第三季经济成长环比年率为3.1%,这是相当不错的表现,但第四季据信已大幅放缓至略高于1.0%.

周四的数据显示,12月民间就业人数增加21.5万人.路透上周访问的分析师预期,12月非农就业岗位新增15万个.劳工部将于周五公布非农就业报告.

美联储会议记录显示,除反对额外宽松措施的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔等强硬派外,对量化宽松政策的担忧正在扩散至其他官员.

"会议记录清楚表明,FOMC成员就资产购买计划应持续多久存在分歧,"Cambridge Mercantile交易主管Jason Conibear说.

"一些成员希望采取更多宽松措施,无论它需要持续多久;一些人希望有更多宽松举措但同时开始逐步减弱;而其他人则已经对资产负债表的规模感到神经紧张."

美联储在12月的政策会议上亦推出了政策阈值的新框架.这些数值标杆应该会让市场及公众更加清晰地判断,决策者们会对经济数据做何反应.

委员们称,只要中期通胀率预估不超过2.5%,他们将维持利率在近零水准,直至失业率降至6.5%.

会议记录暗示,委员们就此做法达成共识花了一些时间.

会议记录显示,"一些与会者表示倾向于对影响委员会想法的经济指标采取定性描述."

美国失业率在2009年末触及10%的峰值后,一直在稳步下滑,但仍高居7.7%.

美联储委员们指出,对迫近的"财政悬崖"的担忧正在损害企业和家庭的信心.本周稍早所达成的协议仅部分解决了"财政悬崖"这一问题.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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