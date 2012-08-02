美联储按兵不动令股市下跌 投资者等候欧央行决议

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%,日经指数逆势上涨
* 欧元兑美元小涨,美元兑日圆上涨
* 投资者希望欧洲央行周四会议将祭出刺激举措
路透东京8月2日电---亚洲股市周四下跌,但欧元和大宗商品小涨,因投资者仍然希望欧洲央行(ECB)今日稍後会颁布新的刺激举措.隔夜时段美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有进一步放宽政策.
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.2%,但澳洲股市上涨0.3%,因此前公布的数据显示,澳洲6月零售销售意外强劲增长,而且6月贸易收支改善至小幅顺差,预估为逆差.
在对欧洲央行的寄望及日圆走疲的推动下,日本股市日经指数.N225上涨0.3%,而且亦因为继周三下跌後投资者买回深跌的股票.
"如果一切如预期所料,升达1,900点就很可能是近在咫尺,但若欧洲央行未祭出重大政策行动,就可能触发一波大幅下跌的行情,"Hana Daetoo Securities的分析师Lee Young-gon在谈到韩国指标股指.KS11时表示,该指数几无变化,持於1,880点附近.
市场一直希望,欧洲央行将重启债券购买行动,即所谓的证券市场计划(SMP),来协助拉低意大利和西班牙的借贷成本.这两个国家的借贷成本曾窜涨至被认为不可维系的关键水准.
南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉周四将宣布兵分两路解决欧元危机的计画,通过欧洲央行(ECB)及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债,以协助压低两国的借款利率.
"我们的基本情境假设中不包括重新激活证券市场计划(SMP).我们觉得会议结果将让市场失望."巴克莱资本分析师在研究报告中指出,"而这种可能的失望情绪本周将继续支持我们的欧元兑美元空仓."
欧元兑美元上涨0.2%,报1.2247美元,仍低於上周五触及的三周高位1.2390,但高於上周所及约1.2042的两年低点.
**美联储与美元**
周三美国股市与美国公债下滑,而美元兑欧元与兑日圆均上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)结束两日政策会议时,未宣布出台新的货币激励措施.
但美联储仍保留进一步购债的可能性,美联储表示今年经济复苏失去了动力,较6月"温和扩张"的经济评估有所改变.
现在,投资者关注8月31日的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度会议,寻找美联储是否可能采取行动的线索,Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson如是认为.
美元兑日圆小涨至78.50,从周三触及的两个月低点77.90反弹.交易员称,美元还受到日本当局可能干预汇市的威胁支撑.
但日圆兑美元8月可能难以摆脱上涨的厄运,自1999年以来,日圆兑美元在该月仅下跌过两次.
"美联储保留了进一步放宽政策的选项,这将令美元继续承压,让日圆兑美元又多了一点上升倾向."三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Takao Hattori说道.
他表示,"美元不确定性助力缓解了欧元所面临的一些压力,即便欧元前景仍然低迷.欧元已树立了其作为中国等其他国家外汇储备,以及寻求投资多元化的投资者的储备货币地位,这也帮助阻止了欧元的崩溃."
现货金周四反弹,微升0.2%至每盎司1,602美元.布兰特原油期货持稳於每桶106美元附近,美国原油期货小跌0.1%至每桶88.81美元.
期铜上涨0.5%至每吨7,463美元.
亚洲信贷市场周四盘初小幅持坚,iTraxx日本以外亚洲投资级指数收窄2个基点.
标普周四确认德国AAA顶级信用评级,并表示其展望仍然稳定.而穆迪上个月将德国、荷兰和卢森堡的评级展望从稳定下调为负面,指称受欧债危机影响.(完)
--编译/审校 程琳/兰秀娟/隋芬/王翔琼/孙茉莉/蔡美珍
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