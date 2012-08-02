美联储按兵不动令股市下跌 投资者等候欧央行决议

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%,日经指数逆势上涨

* 欧元兑美元小涨,美元兑日圆上涨

* 投资者希望欧洲央行周四会议将祭出刺激举措

路透东京8月2日电---亚洲股市周四下跌,但欧元和大宗商品小涨,因投资者仍然希望欧洲央行(ECB)今日稍後会颁布新的刺激举措.隔夜时段美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有进一步放宽政策.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.2%,但澳洲股市上涨0.3%,因此前公布的数据显示,澳洲6月零售销售意外强劲增长,而且6月贸易收支改善至小幅顺差,预估为逆差.

在对欧洲央行的寄望及日圆走疲的推动下,日本股市日经指数.N225上涨0.3%,而且亦因为继周三下跌後投资者买回深跌的股票.

"如果一切如预期所料,升达1,900点就很可能是近在咫尺,但若欧洲央行未祭出重大政策行动,就可能触发一波大幅下跌的行情,"Hana Daetoo Securities的分析师Lee Young-gon在谈到韩国指标股指.KS11时表示,该指数几无变化,持於1,880点附近.

市场一直希望,欧洲央行将重启债券购买行动,即所谓的证券市场计划(SMP),来协助拉低意大利和西班牙的借贷成本.这两个国家的借贷成本曾窜涨至被认为不可维系的关键水准.

南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉周四将宣布兵分两路解决欧元危机的计画,通过欧洲央行(ECB)及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债,以协助压低两国的借款利率.

"我们的基本情境假设中不包括重新激活证券市场计划(SMP).我们觉得会议结果将让市场失望."巴克莱资本分析师在研究报告中指出,"而这种可能的失望情绪本周将继续支持我们的欧元兑美元空仓."

欧元兑美元上涨0.2%,报1.2247美元,仍低於上周五触及的三周高位1.2390,但高於上周所及约1.2042的两年低点.

**美联储与美元**

周三美国股市与美国公债下滑,而美元兑欧元与兑日圆均上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)结束两日政策会议时,未宣布出台新的货币激励措施.

但美联储仍保留进一步购债的可能性,美联储表示今年经济复苏失去了动力,较6月"温和扩张"的经济评估有所改变.

现在,投资者关注8月31日的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度会议,寻找美联储是否可能采取行动的线索,Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson如是认为.

美元兑日圆小涨至78.50,从周三触及的两个月低点77.90反弹.交易员称,美元还受到日本当局可能干预汇市的威胁支撑.

但日圆兑美元8月可能难以摆脱上涨的厄运,自1999年以来,日圆兑美元在该月仅下跌过两次.

"美联储保留了进一步放宽政策的选项,这将令美元继续承压,让日圆兑美元又多了一点上升倾向."三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Takao Hattori说道.

他表示,"美元不确定性助力缓解了欧元所面临的一些压力,即便欧元前景仍然低迷.欧元已树立了其作为中国等其他国家外汇储备,以及寻求投资多元化的投资者的储备货币地位,这也帮助阻止了欧元的崩溃."

现货金周四反弹,微升0.2%至每盎司1,602美元.布兰特原油期货持稳於每桶106美元附近,美国原油期货小跌0.1%至每桶88.81美元.

期铜上涨0.5%至每吨7,463美元.

亚洲信贷市场周四盘初小幅持坚,iTraxx日本以外亚洲投资级指数收窄2个基点.

标普周四确认德国AAA顶级信用评级,并表示其展望仍然稳定.而穆迪上个月将德国、荷兰和卢森堡的评级展望从稳定下调为负面,指称受欧债危机影响.(完)

--编译/审校 程琳/兰秀娟/隋芬/王翔琼/孙茉莉/蔡美珍

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