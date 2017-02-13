美联储理事塔鲁洛将辞职 为特朗普政府重整美联储提供空间

路透华盛顿2月10日 - 负责银行监管的美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛周五表示，他将辞职。在特朗普总统开始调整并撤销2007-09年金融危机之后实施的一些改革之际，他的辞职将让特朗普总统能够重整掌控美国金融体系的美联储。

2009年开始担任美联储理事的塔鲁洛在写给特朗普的简短辞职信中称，他将”在4月5日前后“离任。

塔鲁洛的功绩主要是在上次金融危机和经济衰退后建立防护措施。当时一些大型银行倒闭，或在美联储及美国财政部的推动下被迫合并以增强实力。为了永远不需要纳税人出手救助困境中的银行，塔鲁洛一直严格执行2010年多德-弗兰克法案。他也力推提高资本缓冲，以及其他举措以防范大型银行可能给全球金融体系带来的潜在风险。

他的离任让外界普遍质疑金融监管的前景，尤其是特朗普已命令审议其政府认为繁重的银行监管规定。

德国安联首席经济顾问Mohamed El-Erian称，许多人预料到塔鲁洛会辞职，但“时间早于预期”，并称这将给特朗普政府“更大空间来改组美联储”。

美联储理事会最多可有七名成员，如今特朗普可填补其中的三个。美联储主席叶伦任期将于2018年1月结束，届时特朗普将有机会任命其他人取而代之。另外美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)的任期也将在2018年结束。

“新政府将有机会在很短时间内对理事会进行大换血，”Amherst Pierpont Securities的经济分析师Stephen Stanley称。

特朗普政府已表示，将任命一位美联储新理事，主管金融监管事务，这是根据多德-弗兰克法案设立的职位。塔鲁洛从来没有得到这方面的确认，而只是涉及到这项工作。

据消息人士透露，曾担任前美国财政部长保尔森副手的通用电气能源金融服务CEO内森(David Nason)是该职的位热门人选。曾表示会裁撤美联储的BB&T前执行长John Allison，也是潜在人选之一。

近月来塔鲁洛强烈质疑共和党人提出的关于削弱金融危机后监管规定的建议，与美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)产生分歧。亨萨林去年提出银行可选择遵守多德-弗兰克法案或者增加资本金的议案，塔鲁洛批评其要求的资本比率过低。预计亨萨林很快将在新议案中提出上述方案。

除负责制定监管规定之外，塔鲁洛还是利率决策的投票委员，他以往的投票记录表明，他倾向于在加息方面保持谨慎。

去年12月美联储发出今年可能加息三次的信号。(完)