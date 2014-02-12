美联储称不会突然改变货币政策 将继续缩减刺激举措

新任美联储主席叶伦周二明确表示不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措。在谈到美联储增加购债规模的可能性时，叶伦称只有就业市场前景“明显恶化”，或者非常担心通胀率未来不上升，联储才会这么做。而美国目前的通胀率仅为1.1%，远低于2%的目标。图为叶伦。路透