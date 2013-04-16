美联储权衡何时收紧政策之际 美国就业参与率创34年低位

* 就业参与率处在34年低点，就业市场蒙上阴影

* 美联储政策应给予更多关注--研究

路透波士顿4月16日 - 据一份研究显示，那些对寻找工作丧失了信心的美国人，可能会致使美国联邦储备委员会(FED/美联储)不愿撤出其对美国经济的支持措施。该研究报告引发了对维持宽松货币政策的热烈讨论。

此份研究报告的结论是上周波士顿联储高调开会的结果，当时波士顿联储开会的目的是讨论将美国失业降到衰退前水准的最好途径是什么。

已经拥有工作或正在找工作的处在工作年龄段的美国人口比例已下滑至34年来最低。

这对美联储决策者来说是一个强烈的提醒，即就业市场仍然状况不佳，尽管自2009年大衰退结束以来失业率在逐渐下滑。事实上，失业率得以下滑的主要原因就是有部分人放弃了寻找工作。

该研究报告建议，美联储在衡量何时撤回货币刺激措施时，需要更多的注意令人失望的“就业参与率”指标，就业参与率要想从深度衰退中复苏，需要花费比失业等其他就业市场指标更长的时间。

研究报告的作者Christopher Erceg和Andrew Levin认为，美联储的目标应不仅限于实现失业率介于5-6%的充分就业，而应让失业率降到更低水准以吸引人们重返劳动力队伍。这两位都是美联储官员，目前暂时在国际货币基金组织(IMF)进行研究工作。

美国3月失业率达7.6%。

“让失业率降至更低水准的政策符合经济更快复苏的情况，”Erceg周五在会上称。

这个异常温和的观点可能会巩固这样一个看法，即各国央行应全力以赴以刺激经济增长，即便这意味着央行需要容忍更多通胀。

美联储官员们将必须很快做出决定，在决定何时削减资产购买以及何时加息时，他们将在多大程度上考虑就业参与率较低的问题。

自2008年12月以来，美联储一直将利率维持在近零水准，目前每月购债850亿美元，以将贷款成本维持在低位并刺激经济更加强劲地增长。

“该研究很好地凸显出我们需要观察各种不同的劳动力市场指标，”波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在接受访问时表示。

欲浏览美国劳动参与率相关图表，请点击：

(link.reuters.com/wan52t)

**货币政策可逆转劳动力短缺**

3月这一个月的劳动人口就减少了49.6万人，其中大多数远未到退休年龄。这促使劳动参与率降至63.3%，为1979年以来的最低位，并导致失业率下降。

罗森格伦表示，“这不能说明劳动力市场走强。”

当然，劳动参与率在2000年开始逐步下滑，因为婴儿潮时期出生的人们开始陆续退休。但当经济在2007年陷入衰退时，劳动参与率进一步下降，并仍处于这个水平，因不到退休年龄的成年人的劳动参与率下跌2个百分点。

Erceg和Levin表示，这种周期性劳动力短缺情况可通过货币政策逆转，但他们提醒这将需要时间。

担忧在于经济将改善且货币政策将收紧，留下数百万美国民众不在劳动力队伍中。

“我们要怎样吸引那些人回到职场？”Levin问道。“正确的政策处方或许是，设定一个暂低于正常失业率的失业目标。”Levin直到去年还协助美联储主席贝南克和副主席叶伦，做沟通政策的策略。

联储官员估计，做为其长期目标的所谓正常失业率约在5.6%。

Brandeis大学财政学教授Catherine Mann警告称，Levin-Erceg策略所追求的，或导致美联储忽略宽松政策可能引发资产价格泡沫的风险。

“处方是进一步量化宽松，但这种策略忽略了政策正促进金融崩溃的发展，”她说。

而据前欧洲央行管委欧菲尼德斯的看法，更重要的是，美联储的傲慢恐有释出通胀恶魔的风险。

“当前的挑战是，不要因为对货币政策可将失业率引导至多低水准过于自信，而引起通胀，重蹈20世纪次严重政策错误的覆辙，”他表示。(完)

(编译 侯向明/许娜/王翔琼/张若琪 审校 高琦/杜明霞)

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