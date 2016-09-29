美国费城联储总裁哈克称自由贸易之利远大于弊 需立法降低冲击

路透9月29日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，自由贸易之利远大于弊，带来多方面的贡献，其中包括缓解全球贫穷问题。由于时值美国总统大选，自由贸易成为各界抨击的热门议题。

但哈克在都柏林全球合作中心(Global Interdependence Center)预先准备的演讲稿中表示，对那些受到自由贸易之害的人而言，就业与薪资下滑的影响可能是灾难性的，立法者与政府最好有一些应对行动，因为央行没有立场这么做。哈克并未就货币政策立场或经济前景置评。

“美国经济已到达货币政策已竭尽全力的地步，”哈克表示。“就如在场的各位所知，货币政策决策者的能力与可动用的方法是有限的...要处理美国制造业下滑所致的失业问题，要求财政政策与立法相配合。”

哈克就贸易发表评论之际，正值美国总统竞选渐趋白热化，自由贸易协议成为两党候选人竞相挞伐的议题。

美国两党都认为费城所在的宾夕法尼亚州是可以争取的州，很大一部分原因就是，由于美国与中国及其他国家的贸易，宾州制造业就业萎缩，即使美国大部分经济都在增长和创造就业，宾州想找工作的人也被落下了。

哈克表示，贸易能让人们买到他们自己不生产的东西，比如毛料和菠萝；贸易还让东西更便宜；能够促进技术进步、经济增长和收入。

但他同时指出，贸易也意味着低技能的美国工人丢掉工作，因为他们输给外国的竞争。

哈克指出，薪资保险和再培训等政策能够帮助失业工人适应因贸易而改变的世界。

他说，贸易是有益处的，“我们只需要找到一个让所有人都能享受到自由贸易好处的方法。”(完)