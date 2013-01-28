盖特纳任期结束 称无意接任美联储主席一职--报道

美国财长盖特纳任期上周五结束，他在Politico网站刊出的采访中表示，自己无意在将来担任美国联邦储备委员会主席。美联储现任主席伯南克的第二个四年任期将于2014年1月31日结束，外界预计他在任期结束后将离任。美联储主席一职的其他潜在竞争者还包括前财长萨默斯和三位美联储前副主席。路透