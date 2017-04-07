纽约联储预计美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元

路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。

纽约联储去年的预测显示，随着美联储继续收紧政策并逐步出脱债券，到2022年中资产负债规模可能最终降至2.2万亿美元。

纽约联储周四公布的另一项调查显示，美国初级市场交易商大多预计美联储要等到明年上半年才开始这一进程。交易商大多认为，到2019年底，资产负债规模将降至3.5-4万亿美元。

纽约联储估计，到2021年第四季度，这些资产组合中包含的“公债将略高于机构(抵押贷款支持)证券。”而纽约联储在一年前称，这些资产配置将“大致相当”。

美联储将来自债券的获利移交给财政部，去年移交了910亿美元，略低于2015年。

根据上述预测，到2020年向财政部移交的获利将降至550亿美元低点，而纽约联储在一年前的预测为，到2019年向财政部移交的获利将降至约500亿美元。(完)