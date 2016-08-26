美联储决策者向抗议人士称升息不会使经济脱离正轨（更新版）

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路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日 - 周四罕见地有多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者会见抗议人士，为其升息以防经济过热的计划进行辩护。

多位决策者表示，循序渐进地升息将使他们能在更长时间内刺激经济，而急速升息则可能终结过热经济并引发衰退。

“这并非试图阻止经济增长的问题，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在杰克森霍尔年会开始前，对约100名社区组织与劳工联盟网络“Fed Up”行动人士称。“我们将维持经济增长，保持经济热度。”

“我的目标并不是让经济放缓，”堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示。

美联储自去年12月首度在近10年来升息之后，决策官员迄今尚未决定何时再度升息。最近几周官员们的公开讲话很多是暗示联储正越来越接近升息。威廉姆斯和乔治近来均称美国就业及通胀情况好转，足以构成升息的理由。

但抗议人士以嘘声和拍手声来表达他们对此并不买帐。

美国失业率目前为4.9%，但多年来由于薪资涨幅微小和就业不足，许多美国人深感自己是经济复苏的局外人。

政府数据显示，非裔美国人的失业率仍为美国白人的两倍左右。

来自明尼亚波利斯的Rod Adams说，在目前的复苏中升息，表明“把我们抛在身后，简直是过河拆桥。”(完)