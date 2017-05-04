美国财长努钦称白宫正致力于美联储三职位空缺填补人选

路透华盛顿5月3日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)表示，白宫方面正着手进行美国联邦储备委员会(美联储/FED)三个空缺的填补人选，并将于周三早上宣布美国通货监理局(OCC)代理局长的新人选。该局为银行业重要监管机关。

努钦周三在一项银行业会议中表示，特朗普也已批准负责银行监管的美联储副主席人选的提名，但并未透露姓名。路透之前报导称，曾于前美国总统布什(George W. Bush)时代担任财政部国内金融业务次长的夸尔斯(Randal Quarles)，为此一职位的热门人选。

努钦表示，这个根据多德-弗兰克法案设立的FED副主席一职，是“至关重要”的职位，他们希望能尽快提名，并表示不会一次就宣布及确认全部三位美联储人事案的提名人选。不过努钦仍表示，特朗普政府已接近完成其他两位人选的提名。(完)