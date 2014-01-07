叶伦提名获参议院批准 美联储将迎女掌门

美国联邦储备委员会副主席叶伦周一获得参议院确认，将执掌美联储。在现任主席伯南克于1月31日结束任期后，叶伦将成为美联储百年历史上首位女性掌门人，同时也是全球为数不多的女性央行领导人之一。叶伦上任后首要任务可能是带领美联储逐步退出刺激政策，首先是缩减购债规模。图为叶伦。路透