对升息谨慎是因英国退欧风险及就业市场增长放缓－叶伦

路透华盛顿6月21日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长步幅放缓，促使美联储对升息采取谨慎态度，以确认美国经济复苏仍在正轨上。

叶伦今日在美国参议院金融委员会作证，她的讲稿概述了，联储是如何因国内经济成长放缓以及国际情势，而在去年12月升息后的数周内就离开了升息的轨道。这些国际情势包括对中国经济的担忧和油价进一步崩跌。

叶伦表示，上述阴霾部分犹在，看似在暗示联储没有升息的迫切需要。

她指出，在进一步收紧货币政策前，联储需要对美国经济成长和就业增长已经反弹胸有成竹，且确定英国6月23日退欧公投结果没有给美国经济造成冲击。

“最近就业市场改善的步幅看来已经放缓，表明我们采取谨慎的立场仍是合适的，”叶伦称。

“在升息问题上谨慎行事，将使联储在保持对经济的货币支撑的同时，有时间评估经济是否正在恢复适度生长的步幅，就业市场是否会进一步增强，通胀是否会继续回升，”她表示。

全球经济疲弱，美国生产率低下等因素导致美国利率长期处于低位，叶伦表示，美联储的指标隔夜利率可能在“一段时间内”继续保持在低位。

目前美联储政策制定者预计今年升息两次，明后两年各升息三次，步幅较3月预估放缓。

根据同时提交给国会的货币政策报告，今年首季美国非农就业岗位增幅平均每月20万，但4月和5月仅约8万，可能“失去了动能”。

叶伦称最近的就业市场数据，以及疲弱的投资增长步伐反映出美国内需可能减弱的风险。但可获得的指标直指美国第二季GDP成长‘明显加快’；实质所得‘稳健’增长扶助消费者支出。初步迹象显示薪资增长可能最终加速；‘我们认为’近期就业成长放缓只是暂时性的。

叶伦表示，家庭支出增加将在未来数年进一步巩固她对就业市场和总体经济的乐观看法。随着拖低通胀的暂时性因素消退，预计通胀将在中期回升至2%的目标。叶伦表示对美国经济的长期前景‘有信心’，但联储不能排除生产率持续下滑的可能性。

另外，叶伦表示，英国退欧公投可能造成重大的经济反响；美联储将会密切关注全球的发展。而中国面临经济再平衡的严峻挑战。(完)