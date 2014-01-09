叶伦：今年美国GDP增长率有望达到3%或以上

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月9日 -根据时代杂志周四发布的一篇访谈，美联储候任主席叶伦表示，美国经济成长“有希望”在2014年加速并达到3%或以上的水准。同时一直保持在较低水平的通胀率也将升向央行的目标。
“我认为今年的经济成长力道将会更强，”叶伦在访谈中表示。“我在美联储决策委员会中的大部分同事和我自己都认为，美国经济成长率有希望是3开头，而不是2开头。”
2013年第1-3季美国GDP成长率平均在2.6%，不过在下半年看似聚集了更多动能。
叶伦还表示，她认为决策层所担心持续低通胀问题将会缓解。
“经济复苏的确是很慢，但是我们在逐步创造出就业。我预计通胀率将会回到2%的长期目标水准。”她说。(完)
(编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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