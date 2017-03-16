焦点：叶伦指即便美国通胀率超出目标 美联储仍将维持缓步升息

2017年3月15日，美联储主席叶伦出席联储升息后的记者会。 REUTERS/Yuri Gripas

路透3月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。

美联储周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

此番言论还说明，美联储有信心能够在有必要时遏制通胀，而且外界也相信其在通胀持续攀升时有能力做到这点。

“要记得2%不是通胀率上限，只是一个目标，”叶伦在宣布利率决定后的记者会上说，“通胀率将会有时将高于2%，就像过去低于2%一样。”

数年来利率保持在负值或接近负值、央行向金融体系注入大量资金以防止通缩之后，全球通胀已开始上升。

美国整体通胀率已经达到2%左右，核心通胀率料在明年触及2%。核心通胀率能更好地衡量基础通胀趋势，因其扣除了波动较大的食品和能源价格。

“他们希望确保不会令复苏成为泡影，”Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师Brent Schutte表示，“他们在通胀率升得更高的情况下，仍不加快升息速度，以此为未来留出一些余地。”

外界认为，叶伦担任美联储主席期间在升息方面极为谨慎。周三她的言论以及联储会后声明显示，美联储很希望若未来数月数据显示通胀率超出联储目标，可以避免出现金融市场收紧。

四年前，时任联储主席的伯南克暗示联储购债刺激举措将比市场预期的更快退场时，引发债市一阵“缩减购债恐慌”，最后导致美联储货币政策回归常态的时间推迟。

叶伦并未明确指出美联储可容忍的通胀超标程度。但过去决策官员们的谈话显示，2.25%或2.5%的通胀率都是美联储可以接受的。

“一点点的通胀有那么可怕吗？”曾担任美联储副主席、目前在布鲁金斯学会工作的里芙琳说。“美联储很清楚该如何控制这件事。”(完)