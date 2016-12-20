叶伦畅谈教育的重要性 认为目前就业形势为10年来最好

路透华盛顿12月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周一表示，技术的日新月异和全球化进程，让那些完成大学教育的人在获得并保住高薪职位时更有优势。

“对拥有大学或研究生学历者的需求与日俱增，其背后的原因可能仍然十分重要，”叶伦在巴尔的摩大学的学位颁发典礼上表示。她将在该次典礼上被授予荣誉学位。

她的讲话没有涉及货币政策，但的确提到目前就业市场情况为将近10年来最好。

美国目前的失业率为4.6%，为2007年以来最低；上周决策者认为，经济已足够强劲，可以进行升息。不过这也仅为10年来的第二次升息。

叶伦在她的演说中表示，科技让低技能岗位能够被自动化取代，同时全球化也导致教育程度不高的职位被转至海外。

叶伦在演讲中重申，大学毕业生去年的平均年收入比高中毕业生高出70%。

“经济学家对于很多事情都不太确定。但我们确有把握的是，大学文凭或高级学位是通往经济成功的一把钥匙，”叶伦说道。(完)