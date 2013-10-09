即时观点：奥巴马将提名叶伦出任下任美联储主席

路透10月8日 - 美国白宫官员周二称，总统奥巴马将在周三提名叶伦出任下任美国联邦储备委员会(美联储、FED)主席。奥巴马将于1900GMT在白宫宣布提名。

若获得确认，叶伦将接替伯南克掌舵美联储。伯南克的任期将于1月结束。

以下为部分分析师的评论：

BAHL & GAYNOR INVESTMENT OUNSEL投资经理MATT MCCORMICK：

市场将略感高兴，但这种预期多数已被市场消化。她的立场与伯南克一致，市场应预计现状不会改变。外界认为叶伦的立场偏于温和，由于近期市场动荡提高了较长期收益率，且美联储承认利率上升影响到经济，因此她仍将维持温和立场。该消息可能略微提振市场，但之后还是要由债务上限的协商来主导走势。

WESTPAC资深外汇策略师SEAN CALLOW：

市场对叶伦表示赞许，指望QE计划将得以全面维持，直到有进一步指示。

这样的市场反应值得注意，因市场已如此广泛预期到叶伦会被提名为联储主席，而且市场目前已经在推测，由于财政僵局，美联储在10月政策会议上不会认真考虑改变政策。

加州大学伯克利分校教授BRAD DELONG：

我认为从来没有哪位提名人选像叶伦现在这样，做好了就任的准备。我觉得她做好了充足准备这点很好。如果奥巴马确实提名叶伦而参议院也予以认可，那么她将面临着同沃克(Paul Volker)和Marriner Eccles同样程度的挑战。这个消息确实让我睡得更安稳一些了。

摩根大通首席外汇策略师佐佐木融

叶伦的提名并不太让人感到意外，因为萨默斯已经退出了角逐。市场一直认为最有可能的人选就是叶伦，因此这不是什么大的意外。

此外，市场关注焦点一直在预算问题上...这(提名)不会对市场产生重大影响。

ROCKWELL GLOBAL CAPITAL首席市场分析师PETER CARDILLO:

我认为市场不会感到意外。这不是爆炸性的新闻，但这肯定预示着美联储将继续保持温和的政策思路。

我认为联储可能会在12月小幅缩减购债规模，但这很大程度上取决于政府停摆和上调举债上限的结果。纯粹从经济数据和政府停摆导致国内生产总值(GDP)增长率略有下滑的角度看，我认为联储将按兵不动直到12月。若政府停摆对经济的影响加剧，可能会令缩减购债规模的时间推迟到2014年第一季。美联储对加息的态度仍然温和。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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