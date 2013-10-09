即时观点：奥巴马将提名叶伦出任下任美联储主席

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透10月8日 - 美国白宫官员周二称，总统奥巴马将在周三提名叶伦出任下任美国联邦储备委员会(美联储、FED)主席。奥巴马将于1900GMT在白宫宣布提名。
若获得确认，叶伦将接替伯南克掌舵美联储。伯南克的任期将于1月结束。
以下为部分分析师的评论：
BAHL & GAYNOR INVESTMENT OUNSEL投资经理MATT MCCORMICK：
市场将略感高兴，但这种预期多数已被市场消化。她的立场与伯南克一致，市场应预计现状不会改变。外界认为叶伦的立场偏于温和，由于近期市场动荡提高了较长期收益率，且美联储承认利率上升影响到经济，因此她仍将维持温和立场。该消息可能略微提振市场，但之后还是要由债务上限的协商来主导走势。
WESTPAC资深外汇策略师SEAN CALLOW：
市场对叶伦表示赞许，指望QE计划将得以全面维持，直到有进一步指示。
这样的市场反应值得注意，因市场已如此广泛预期到叶伦会被提名为联储主席，而且市场目前已经在推测，由于财政僵局，美联储在10月政策会议上不会认真考虑改变政策。
加州大学伯克利分校教授BRAD DELONG：
我认为从来没有哪位提名人选像叶伦现在这样，做好了就任的准备。我觉得她做好了充足准备这点很好。如果奥巴马确实提名叶伦而参议院也予以认可，那么她将面临着同沃克(Paul Volker)和Marriner Eccles同样程度的挑战。这个消息确实让我睡得更安稳一些了。
摩根大通首席外汇策略师佐佐木融
叶伦的提名并不太让人感到意外，因为萨默斯已经退出了角逐。市场一直认为最有可能的人选就是叶伦，因此这不是什么大的意外。
此外，市场关注焦点一直在预算问题上...这(提名)不会对市场产生重大影响。
ROCKWELL GLOBAL CAPITAL首席市场分析师PETER CARDILLO:
我认为市场不会感到意外。这不是爆炸性的新闻，但这肯定预示着美联储将继续保持温和的政策思路。
我认为联储可能会在12月小幅缩减购债规模，但这很大程度上取决于政府停摆和上调举债上限的结果。纯粹从经济数据和政府停摆导致国内生产总值(GDP)增长率略有下滑的角度看，我认为联储将按兵不动直到12月。若政府停摆对经济的影响加剧，可能会令缩减购债规模的时间推迟到2014年第一季。美联储对加息的态度仍然温和。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* 美国商务部长罗斯表示，美国总统特朗普同中国国家主席习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席同意进行新的形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作。美国财长努钦表示将在周五同中国财政部官员进行首次全面经济对话。