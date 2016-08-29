分析：在美联储主席叶伦看来 “常规的”非常规政策已经足够

路透华盛顿8月26日 - 目前有关彻底改变中央银行政策的谈论声不绝于耳，从负利率政策的永久使用到直升机撒钱不一而足，不过美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦似乎相信，利用手中现有工具，她就可以应付将来出现的任何低迷。

叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔发表讲话称，购债、为超额准备金支付利息以及前瞻性指引，这些政策工具已足够应对任何低迷。她讲话前有一位联储决策者以及若干经济学家提议对中央银行的工作来一次彻底的审视。

“去年12月(美联储升息时)，我们现有的政策工具被证明是有效的，”叶伦在讲话中称。她此次讲话巩固了美联储将再度升息的预期，最早可能就在9月。

“在准备金极其充裕的环境下，联邦公开市场委员会(FOMC)上调...合理幅度的联邦基金实际利率，这样我们就可以将联邦基金利率维持在目标区间内。”

旧金山联储总裁威廉姆斯本月稍早提出的那种极端变革，也就到此为止了。威廉姆斯提出最终转向名义增长目标，或者提高通胀率目标，以便为美联储提供对抗下一轮经济衰退的工具。

“直升机撒钱、负利率或提高通胀目标，仍仅限于其它央行或学术圈，”叶伦讲话后德国商业银行经济师Bernd Weidensteiner写道。

叶伦看似更多依赖于量化宽松，这一点在杰克森霍尔全球央行官员年会上受到了卡内基梅隆大学教授、里奇蒙联储前政策顾问Marvin Goodfriend的质疑。Goodfriend认为负利率或许是更为有效的政策工具。

“迄今为止利率政策是最具弹性的，对市场影响最小，而且已经被证明能够解决低通胀问题，”他写道。

**美联储的历史纪录遭到批评**

虽然各界盛赞美联储的政策帮助带动失业降至衰退前的水准，但数万亿(兆)美元的量化宽松及八年的近零利率却未能引爆经济成长回升。

在叶伦周五发表谈话前不久公布的数据显示，美国第二季经济成长率仅1.1%，有部分是受到企业支出依旧不振拖累。

根据政府数据，企业投资自2008年以来占国内生产总值(GDP)比重，较之前10年均值低整整1个百分点。

美联储的购债计划及负利率政策也被批评使社会更加不平等，并且在预测经济复苏及升息脚步上过于乐观。

2010年，也就是美国经济脱离衰退当年，美联储决策官员对于2011年经济成长率预估中值为3.3%，但2011年实际成长率不到预测值的一半，而在那之后的预估往往都高于实际表现。

美联储预计2016年美国经济成长2.0%，在今年上半年经济走势低迷后，这就要求经济加速成长。

叶伦周五的讲话为美联储使用的模型进行了辩护。

她称，除非经济形势“异常严峻且持续”衰退，否则美联储的政策工具是足够的，利率不必降为负值，因为与名义利率低于零时相比，在目前利率区间的低端，资产购买和前瞻性指引就可以将平均长期利率推至更低。

鉴于近几年预测失误，一些分析师因此对预测不屑一顾，指称叶伦的讲话显示过去的政策失误再次上演。

聚焦于货币政策事宜的独立机构Markets and Money Advisory的创始人兼所有者Lars Christensen称，“非常明显，叶伦基本上不希望美联储政策框架有什么变化，尽管实际上通胀预期已脱钩，市场已不再相信美联储真的希望实现2%的通胀目标。”(完)