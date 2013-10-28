美国会参议院考虑11月14日就叶伦提名举行听证会

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透华盛顿10月28日 -美国参议院一位助手周一表示，参议院金融委员会在考虑11月14日就提名叶伦担任美联储主席举行听证会。
总统奥巴马10月9日提名叶伦接任伯南克，掌舵美联储。伯南克任期将于1月31日届满。
该委员会需要审查该提名，然后才可以由整个参议院做最后决定。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
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