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国际财经 | 2013年 10月 29日 星期二 07:16 BJT

美国会参议院考虑11月14日就叶伦提名举行听证会

路透华盛顿10月28日 -美国参议院一位助手周一表示，参议院金融委员会在考虑11月14日就提名叶伦担任美联储主席举行听证会。

总统奥巴马10月9日提名叶伦接任伯南克，掌舵美联储。伯南克任期将于1月31日届满。

该委员会需要审查该提名，然后才可以由整个参议院做最后决定。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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