美联储主席叶伦称听任美国经济运行“过热”不明智

2016年12月14日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在联储政策会议后召开记者会。 REUTERS/Gary Cameron

路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。

“我认为让经济明显和持续‘过热’将有风险且是不明智的，”叶伦在将对斯坦福大学经济政策研究所发表的讲话中说。

尽管并无迹象显示美联储的行动落后于形势，或经济存在通胀率陡升的风险，但叶伦表示，“我认为循序渐进地调整货币政策立场是审慎的做法。”

美联储上月调升短期利率目标，仅是10年来第二度升息，但也暗示今年将加快升息步伐。目前联邦基金利率目标在0.5-0.75%之间。

4.7%的失业率，接近包括叶伦在内的许多分析师所认定可长期维持的水平，加上通胀接近联储的2%目标，多数联储官员预期未来12个月将升息三次。

一些左倾的经济学家和激进人士，已经敦促美联储维持利率在低位，以便为失业者提供更多机会并推升薪资。美国薪资增长一直比较缓慢。

周五即将宣誓就职的美国候任总统特朗普，承诺出台一系列经济政策包括税收和监管改革，旨在提振经济增长。

叶伦在两天内第二次警告称，延迟收紧货币政策有可能推升通胀，并迫使美联储用加快升息来应对，从而让经济陷入混乱；而如果更为渐进地升息，这种情况则可能会避免。

但她说，由于全球经济增长面临不确定性、国内生产率增长缓慢以及财政政策调整等因素，找到可以促进就业强劲增长并实现2%通胀率目标的加息路径“并不容易”。

此外她还表示，美联储规模4.5万亿美元资产负债表过去几年给利率带来的下行压力正在减弱，使得决定升息幅度变得更加复杂。

叶伦称，美联储商议了可以引导利率决定的一系列政策规则，包括斯坦福大学教授泰勒提出的泰勒法则。但这些法则都无法机械地实施，因为其不会考虑在利率已然偏低时美联储在应对冲击方面缺少灵活性问题，也没有考虑其他许多重要因素。(完)