美联储主席叶伦称听任美国经济运行“过热”不明智

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
“我认为让经济明显和持续‘过热’将有风险且是不明智的，”叶伦在将对斯坦福大学经济政策研究所发表的讲话中说。
尽管并无迹象显示美联储的行动落后于形势，或经济存在通胀率陡升的风险，但叶伦表示，“我认为循序渐进地调整货币政策立场是审慎的做法。”
美联储上月调升短期利率目标，仅是10年来第二度升息，但也暗示今年将加快升息步伐。目前联邦基金利率目标在0.5-0.75%之间。
4.7%的失业率，接近包括叶伦在内的许多分析师所认定可长期维持的水平，加上通胀接近联储的2%目标，多数联储官员预期未来12个月将升息三次。
一些左倾的经济学家和激进人士，已经敦促美联储维持利率在低位，以便为失业者提供更多机会并推升薪资。美国薪资增长一直比较缓慢。
周五即将宣誓就职的美国候任总统特朗普，承诺出台一系列经济政策包括税收和监管改革，旨在提振经济增长。
叶伦在两天内第二次警告称，延迟收紧货币政策有可能推升通胀，并迫使美联储用加快升息来应对，从而让经济陷入混乱；而如果更为渐进地升息，这种情况则可能会避免。
但她说，由于全球经济增长面临不确定性、国内生产率增长缓慢以及财政政策调整等因素，找到可以促进就业强劲增长并实现2%通胀率目标的加息路径“并不容易”。
此外她还表示，美联储规模4.5万亿美元资产负债表过去几年给利率带来的下行压力正在减弱，使得决定升息幅度变得更加复杂。
叶伦称，美联储商议了可以引导利率决定的一系列政策规则，包括斯坦福大学教授泰勒提出的泰勒法则。但这些法则都无法机械地实施，因为其不会考虑在利率已然偏低时美联储在应对冲击方面缺少灵活性问题，也没有考虑其他许多重要因素。(完)
(编译 汪红英/陈宗琦/王兴亚/李爽 审校 李婷仪/张若琪/汪红英/杜明霞)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。