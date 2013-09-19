叶伦在美联储主席职位竞争中领跑--白宫官员

路透华盛顿9月18日 - 美国一名白宫官员周三称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦在联储主席职位的竞争中领跑，这说明在政府前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯退出后，白宫的策略有所改变。

由于伯南克的任期到明年1月即将结束，而且直至今年底国会的议事日程排得很满，总统奥巴马料将迅速提名美联储主席人选。白宫发言人卡尼(Jay Carney)周一表示，最快下周就可能宣布获提名人。

如果获得提名，现年67岁的叶伦将须得到参议院的提名确认。

她受到民主党议员的有力支持，其中包括参议院金融委员会中几位民主党议员。

参议院金融委员会成员、重量级参议员舒默(Charles Schumer)也加入支持叶伦的行列。“我认为总统应当选择叶伦，”他说。

一名参议院民主党助手称，白宫正就美联储事宜接触参议员，对话中提及叶伦的名字，这进一步显示可能很快宣布美联储主席提名人选。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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