焦点：美联储加息脚步渐近 然认为日圆进一步走弱的人数减少

图为美元和日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京8月11日 - 在投资者为美国加息和美元进一步走强做准备的同时，一些人却押注美元/日圆近期已经达到峰值。

过去三年中日圆快速下跌，日本央行是否有必要进一步放松货币政策被画上问号，加之其它迹象，都暗示日圆或已经触及最底部。

“日圆下跌缺乏更多的充分理由，”瑞士信贷驻新加坡私人银行和财富管理部门的资深外汇策略师Heng Koon How说。

“反而我预计，日圆被低估的状况会推动日圆走坚，不仅仅是兑美元，还有兑大部分G7货币，”他说。

Heng预测，日圆兑美元三个月后将升至119，12个月后仍会在这个水平，这比目前约125的水平高出近5%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)已逐渐向市场灌输今年就要结束长达7年的超宽松货币政策了。而另一方面，日圆仍维持疲势，因市场预期为推动日本走出通缩，日本央行将在一段时间内维持超宽松货币政策。

美元兑日圆今年已累计上涨逾4%，自2012年日本首相安倍晋三当选以来已累计攀升近50%。

不过，预期美国加息的同时，日本也显现出通缩压力或正有所缓解的迹象。今年上半年日本产出缺口收窄，暗示日本央行或不需要再额外祭出货币刺激措施，而市场数月前还指望央行扩大措施。

日本央行总裁黑田东彦曾表示，随着日本就业市场的紧俏，他预期通胀率将进一步加快。日本央行预测，随着油价的回升，将有望在2016年9月左右实现2%的通胀目标，不过分析师则认为通胀率上升步伐更慢。

市场人士估算，对等待已久的美联储升息，无论何时这只升息的靴子落地，都将是这句市场格言“传言出现时买进，传言证实后卖出”的经典案例。

这意味着美元兑日圆在6月5日触及的13年高点可能暂时成为了近期的上档。

“我认为美元/日圆已经创下了今年高位，在125.86日圆，”摩根大通驻东京的外汇研究部主管Tohru Sasaki说道，“市场已经消化了美联储在9月或12月升息的预期，因此我认为美元/日圆的上档已经受限。”

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注来到6月初以来最高位。

然而，尽管日圆的净空头仓位从前一周的63,538口升至79,716口，但仍远低于6月9日止当周的规模，当时达到116,286口，因为美元那时飙升到2015年高点。

“美元被大幅超买。IMM仓位数据将表明这个情况。”道富环球市场驻东京的外汇交易部主管Bart Wakabayashi说道。（完）

(编译 王洋/孙茉莉/高琦 审校 艾茂林/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。