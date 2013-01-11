美国商会将联邦预算减赤作为2013年首要目标

路透华盛顿1月10日 - 美国商会周四称,将把削减联邦赤字作为其2013年首要目标,并对政界有无足够勇气采取必要措施控制债务发出质问.

美国商会总裁Thomas Donohue问道:"我们的领导层有先国家而后个人的勇气吗?"该商会是美国最大的商业团体.

Donohue在该商会2013年"美国企业状况"演讲中称,要解决即将展开的国会预算之争,主要应该通过"全面的福利改革来控制赤字性支出".

这类改革是要减缓政府在社会保障和医疗保障项目上的支出,是奥巴马与国会议员讨论了很久的问题.

Donohue称,尽管美国经济继续缓慢改善,但该商会预计2013年增长速度不会很快,上半年将介于1.5%-1.75%之间,"到年底前逐渐加速到2.5%."

2月中旬政府债务又将触碰到上限,3月初将迎来决定全面减支计划何去何从的最后期限.

Donohue表示,这些最后期限临近"将意味着经济、企业和国内外金融市场面临更多不确定性."(完)

(编译 程琳; 审校 高琦)

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