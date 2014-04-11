美国联邦检察官调查摩根大通高管Masters--彭博

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透4月11日 - 彭博引述两位知情人士报导称，曼哈顿的联邦检察官正在调查摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)的高管Blythe Masters。，在摩根大通工作27年的Masters正准备离职。
报导称，摩根大通因涉嫌操纵美国中西部及加州电力市场，去年和监管机构达成了一项和解后，检方才展开调查。
摩根大通去年7月同意支付4.1亿美元进行和解。虽然Masters未被控犯有过失，但她的名字在监管者决议中屡次出现。
尚不清楚曼哈顿检察官的调查内容为何。
在美国正常营业时间外，无法立即联系到摩根大通置评。
摩根大通将以35亿美元把现货大宗商品业务售予瑞士摩科瑞(Mercuria)，而Masters预计将在数月内协助出售事宜后离职。
彭博报导称，Masters希望继续担任这个大宗商品事业的负责人。(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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