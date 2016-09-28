避免美国政府停摆的权宜融资议案未获参议院程序性投票通过

路透华盛顿9月27日 - 美国参议院周二就一项避免联邦政府本周稍晚停摆的权宜融资议案进行程序性表决，但因为赞成票数不足而未能进一步推进，民主党及共和党议员皆反对此一法案。

这项必须通过的继续拨款决议案在参议院中仅获得45票支持，远低于限制辩论并在参议院通过所需的60票；参议院共有100席议员，目前由共和党所主导。该决议案将可令联邦机构在本周六至12月9日期间的维持运转。

40位民主党议员及两名独立议员反对该决议案，因为该法案中并未纳入密西根州Flint地区饮用水危机的2.2亿美元援助方案。另外还有13名共和党议员反对，包括先前角逐党内总统候选人提名的克鲁兹(Ted Cruz)。

参议院领袖表示，他们将研究替代方案以避免政府停摆。

在没有继续拨款的情形下，当政府财政年度于周五结束时(周六0400GMT)，许多联邦机构将耗尽运转资金。

决议案中包含对抗寨卡病毒的11亿美元，以及提供给路易斯安那等州的洪灾援助资金5亿美元。(完)