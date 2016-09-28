避免美国政府停摆的权宜融资议案未获参议院程序性投票通过

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透华盛顿9月27日 - 美国参议院周二就一项避免联邦政府本周稍晚停摆的权宜融资议案进行程序性表决，但因为赞成票数不足而未能进一步推进，民主党及共和党议员皆反对此一法案。
这项必须通过的继续拨款决议案在参议院中仅获得45票支持，远低于限制辩论并在参议院通过所需的60票；参议院共有100席议员，目前由共和党所主导。该决议案将可令联邦机构在本周六至12月9日期间的维持运转。
40位民主党议员及两名独立议员反对该决议案，因为该法案中并未纳入密西根州Flint地区饮用水危机的2.2亿美元援助方案。另外还有13名共和党议员反对，包括先前角逐党内总统候选人提名的克鲁兹(Ted Cruz)。
参议院领袖表示，他们将研究替代方案以避免政府停摆。
在没有继续拨款的情形下，当政府财政年度于周五结束时(周六0400GMT)，许多联邦机构将耗尽运转资金。
决议案中包含对抗寨卡病毒的11亿美元，以及提供给路易斯安那等州的洪灾援助资金5亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。