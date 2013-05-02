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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:32 BJT

美联储维持刺激规模不变

美国联邦储备委员会周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。美联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。美联储对政府财政紧缩政策可能拖累经济表示担忧，在声明中称经济扩张缓慢。路透

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