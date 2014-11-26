美当局增派国民警卫队进入弗格森 以防再出现骚乱

美国密苏里州州长杰伊·尼克松下令周二向弗格森再部署数百名国民警卫队人员。大陪审团周一裁决不对8月枪杀黑人青年布朗的白人警察威尔逊提起刑事诉讼，此后发生暴力抗议和抢劫事件。警方称，弗格森有大约12栋建筑物在夜里被烧，有61人因入室盗窃、非法拥有武器、非法集会等罪名被捕。路透