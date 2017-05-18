美国司法部准备对菲亚特克莱斯勒柴油车排放超标提起诉讼

路透纽约5月17日 - 两位知情人士周三表示，如果不能与菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)达成协议，美国司法部计划最早本周对其提起民事诉讼，指控其柴油排放超标。

美国国家环境保护局(EPA)1月指控菲亚特克莱斯勒对约10.4万辆汽车非法安装了未经申报的排放控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。

EPA和加州大气资源局(California Air Resources Board)一直在与菲亚特克莱斯勒协商排放超标事宜，以及是否会批准销售2017年款柴油车。

加州一位联邦法官定在5月24日就车主对菲亚特克莱斯勒提起的一系列诉讼举行听证会，同时若该公司与司法部达不成协议，预计司法部届时也会提起诉讼。

菲亚特克莱斯勒周三表示，认为任何诉讼都会对目前与EPA和加州大气资源局的协商起到“适得其反”的作用。

该公司补充称，“如果被起诉，菲亚特克莱斯勒美国公司将进行强有力的辩护，尤其是针对该公司故意安装欺诈软件以在美国排放测试中作假的指控”。(完)