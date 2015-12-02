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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 2日 星期三 11:03 BJT

梅西、C罗和内马尔入围2015金球奖候选名单

11月30日，国际足联公布了2015年度金球奖候选名单，巴萨的梅西、内马尔与皇马主将C罗入围。这是梅西和C罗过去八年来7次轮流坐庄年度世界足球先生奖项的前两名，其中唯一一次例外是在2010年，当年梅西、伊涅斯塔和哈维这三名巴萨球员包揽了评奖得分的前三名。路透

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