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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 8日 星期四 17:44 BJT

国际足联主席布拉特或被停职90天

国际足联主席布拉特前私人顾问斯托赫勒克透露，一旦国际足联道德委员会支持瑞士检方的调查结果，布拉特将面临90天停职处理。国际足联道德委员会裁决小组主席汉斯·艾克特将在本周五前做出最终决定。79岁的布拉特自1998年开始执掌国际足联，被瑞士检方指控签署了损害国际足联利益的合同，并向欧足联主席普拉蒂尼提供了“不当报酬”。路透

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