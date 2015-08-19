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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 19日 星期三 16:10 BJT

郑梦准竞选FIFA主席难获日本足联支持

国际足联执委会委员、日本足协副主席田岛幸三透露，日本足协在新一任的国际足联（FIFA）主席竞选中可能会支持欧足联主席普拉蒂尼，而不是郑梦准。他周二亚足联会议间隙向路透表示，“我们非常骄傲能有东亚出身的候选人参加国际足联主席竞选，但是我们会更多的考察候选人现在的作为和之前的功绩。”路透

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