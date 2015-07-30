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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 30日 星期四 14:35 BJT

普拉蒂尼宣布竞选国际足联主席

7月28日，据知情人士透露，欧足联现任主席普拉蒂尼数日后将宣布参加下一届国际足联主席竞选。自布拉特下台以来，普拉蒂尼一直是接任国际足联主席呼声最高的人选。他的支持者在上周表示，普拉蒂尼已经获得了各大洲足联领导人的广泛支持。候选人申请将于今年10月26日截止，届时各方候选人将首先接受由国际足联特设选举委员会举行的信用考核。路透

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