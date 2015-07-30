普拉蒂尼宣布竞选国际足联主席

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
7月28日，据知情人士透露，欧足联现任主席普拉蒂尼数日后将宣布参加下一届国际足联主席竞选。自布拉特下台以来，普拉蒂尼一直是接任国际足联主席呼声最高的人选。他的支持者在上周表示，普拉蒂尼已经获得了各大洲足联领导人的广泛支持。候选人申请将于今年10月26日截止，届时各方候选人将首先接受由国际足联特设选举委员会举行的信用考核。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透