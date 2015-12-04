国际足联敲定一揽子改革方案 搁置世界杯扩军计划

12月3日，国际足联执委会最终敲定一揽子改革提案，以期驱散贪腐阴霾。改革重点包括引入任期限制，政策与管理职能分离，国际足联各委员会成员需强制接受道德审查，国际足联26个常务委员缩减至9个，此提案将在明年2月被呈至国际足联特别大会表决，以决定是否纳入国际足联章程。同时，世界杯参赛球队由目前的32支扩充至40支的提案暂被搁浅。路透