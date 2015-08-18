国际足联改革提议废除执委会

据知情人士透露，为了推行反腐改革，17日国际足联初拟出一份包括废除目前国际足联执行委员会的激进蓝图。该提议由国际足联审计与合规委员会独立主席多梅尼科斯卡拉提出，他建议用一个双层权力机构-包括一个负责日常运行的管理委员会和一个负责监督的理事会取而代之，理事会成员应由209个国家和地区足联代表组成的代表大会选出。路透