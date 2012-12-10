《大破天幕杀机》登顶北美票房榜

路透12月9日电(记者 Ronald Grover/Andrea Burzynski)---詹姆斯·邦德显现出非凡持久力：007最新电影《大破天幕杀机》(Skyfall)夺得票房冠军，在北美市场上映的第五周获得1,100万美元的票房，远远胜过斯皮尔伯格的《林肯传》(Lincoln)和《暮光之城4：破晓(下)》(The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)。

第23部邦德电影《大破天幕杀机》在11月2日上映当天的票房便遥遥领先，且已成为邦德系列电影中最卖座的影片。

本周末，该片成为索尼影业历史上票房最高的电影，全球票房收入达到9.18亿美元。根据电影网站Hollywood.com的数据，该片的国内票房将近2.62亿美元。美国动画制作公司梦工厂(Dreamworks Animation)出品的守护者联盟 (Rise of the Guardians)位列票房第二，票房收入为1,050万美元。该片在11月21日首映时的票房只有2,380万美元。

过去三周的票房领军者——《暮光之城4：破晓(下)》的票房收入为920万美元。

Hollywood.com票房部门给出的预测数字显示，讲述美国前总统林肯为通过废除奴隶制的宪法修正案而努力的影片《林肯传》，其票房总收入为910万美元。

由李安执导的影片《少年派的奇幻漂流》(Life of Pi)的票房收入为830万美元，位列榜单第五位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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